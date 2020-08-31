Тренер “Гента” посоветовал украинцу Яремчуку искать новую команду

Роман Яремчук раскритиковал тренера “Гента”. ФК “Гент”

Главный тренер бельгийского "Гента" Ласло Белени предложил украинскому легионеру команды Роману Яремчуку искать себе новый клуб, если ему не нравится играть под руководством румынского специалиста.

Комментируя критику подопечного, известный тренер отметил, что не намерен слушать всех игроков.

"Я не хочу конфликтов и уважаю всех своих игроков. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений… Важен только клуб. Я знаю не только качества игроков, но и их недостатки. Я понимаю, что у них тоже есть комментарии, но они также должны и показывать себя", – цитирует Белени Nieuwsblad.

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По материалам: www.obozrevatel.com