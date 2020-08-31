Первая победу “Динамо” Луческу над “Шахтером”: обзор спортивных СМИ

Мирча Луческу стал восьмикратным обладателем Суперкубка Украины. ФК Шахтер

Блестящая тактическая победа Мирчи Луческу над своим бывшим клубом оставалась главной темой профильных и не только СМИ практически всю минувшую неделю. Киевское "Динамо", обыграв донецкий "Шахтер" (3:1), в третий раз подряд стало обладателем Суперкубка Украины. И впервые под руководством румынского Мистера, который возглавил бело-синих всего-то месяц назад.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ БАТАЛИЯ

Безоговорочным фаворитом противостояния, безусловно, являлся "Шахтер". Несмотря на сокрушительное поражение от миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5), команда Луиша Каштру, в общем-то, была на ходу. В тонусе, достаточном для того, чтобы не испытывать сомнений по поводу своего превосходства. А единственной кадровой потерей оставался перенесший операцию Исмаили.

Другое дело – "Динамо": сразу восемь больных и травмированных игроков, по сути, основной обоймы. При этом практически полностью выбыла из строя линия обороны в лице Миколенко, Бурды, Попова и Шабанова. Мирча Луческу уже опробовал запасной вариант в стартовом матче первенства Украины с "Олимпиком", но где "Олимпик", а где "Шахтер".

В общем, можно было понять единодушие специалистов и букмекеров, если бы не фактор самого Луческу. Он-то и вынуждал некоторых делать поправку на нечто непредвиденное и непредсказуемое, учитывая опыт, мудрость и знание "Шахтера" изнутри новым наставником киевлян.

"Естественно, обе команды рассчитывают на победу, потому что матч имеет важное психологическое значение. Если Луческу сможет обыграть "Шахтер", то это будет огромным ударом для его прежнего клуба и, наверное, подспорьем для "Динамо", – предположил известный комментатор Алексей Андронов (Bookmaker-ratings.com.ua, 24.08).

"Все решится в одной игре, поэтому на первый план выйдет психология, а Луческу в этом плане опытный наставник, – вторил ему в интервью сайту Zbirna.com автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко. – Вот только хватит ли мастерства у самих футболистов? Если "Динамо" проиграет достойно, его вряд ли будут ругать. Но если бело-синим удастся прыгнуть выше головы, то для них это будет большим плюсом в плане становления команды" (25.08).

Высказал свое мнение и бывший форвард горняков Андрей Воробей: "Зная Луческу, могу заверить, что каждого соперника он изучает досконально. А "Шахтер" он знает изнутри. Знает клубную систему, знает, как действуют бразильцы. Наверняка за три-четыре дня до матча игроки "Динамо" имеют по два теоретических занятия. Уверен, что Луческу донесет до них свои знания о сильных и слабых сторонах донетчан" (1927.kiev.ua, 25.08).

Сам Мистер по поводу предстоящего поединка сохранял молчание, предпочитая готовиться к нему без излишней словесной шумихи. Приоритеты расставил президент "Динамо" Игорь Суркис: "Игра за Суперкубок для нас не самая важная, потому что перед командой стоит задача попасть в Лигу чемпионов. Нам нужны здоровые игроки. Будем надеяться, что скоро все восстановятся. Премиальные? Не могу сказать, что они какие-то особенные, все прописано в контрактах" (Dynamo.kiev.ua,25.08).

А вот Луиш Каштру оказался словоохотлив: "Мы свежи и готовы к противостоянию. Мотивация очень высока – это финал. Поэтому максимальная концентрация и уважение к тому, кем мы являемся.

Приходя в новую команду, каждый тренер приносит свои идеи. Изменения в "Динамо" налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Соперник будет бороться с таким же желанием, как и мы. Но мы очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году.

Фактор Луческу никак не подействует на мою команду или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды. Я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду требователен к игрокам. Предстоит большая баталия" (Xsport.ua, 25.08).

ЭГОИЗМ И ОТКРОВЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО

В одну дудку с неприятелями Луческу дудят и ультрас киевского "Динамо". Или так называемые ультрас, потому что непосредственно к футболу их выходки не имеют никакого отношения.

Прорваться на трибуны, как в матче с "Олимпиком", им на этот раз не удалось. Так они встретили команду перед НСК "Олимпийский", вывесив баннер: "Луческу – уходи!". Досталось и братьям Суркисам, которые пригласили румынского специалиста.

"После умной, тренерской победы "Динамо" в матче за Суперкубок хотелось поговорить непосредственно об игре, – признается журналист Роман Синчук. – Тем более что впервые за последнее время киевляне выглядели так, что действительно есть о чем поговорить. Однако один нюанс не идет из головы" (Ua-football.com, 26.08).

Речь, как нетрудно догадаться, все о тех же ультрас. Автор согласен, что назначение Мирчи Луческу главным тренером киевлян стало шоком для многих их поклонников. Воспринять бывшего противника во главе своей команды – задача не из легких. За годы противостояния с "Шахтером" накопилось слишком много негативных зарядов против тренера, за которого теперь предстоит болеть.

Недовольство, обида, непонимание действий клуба – все это понятно. Проблема в другом – в чувстве меры. В грани, которую не надо переходить. Вот здесь ультрас перегнули палку. Нет, болельщики не забыли Мирчу во главе "Шахтера". Его высказывания в адрес "Динамо", постоянные и часто бессмысленные жалобы на судейство. Но пока Мистер побеждает, а его новая команда показывает привлекательный футбол, акции против него будут выглядеть абсурдно.

Роман Синчук уверен, что, несмотря на свои 75 лет, Луческу приехал в Киев пахать. Речь даже не о комплиментах от игроков. Капитан команды Сергей Сидорчук, к примеру, признался, что такого трудоголика еще не встречал. А то, как Мирча разбирает соперника, вообще высший пилотаж. Речь об отношении к делу. На улице хлещет ливень, а наставник, накрывшись полотенцем, все 90 минут простоял у кромки поля. Он показал характер, и команда его тоже показала.

Кроме того, Луческу обрел чисто киевскую мотивацию – победить "Шахтер". Он прекрасно понимает, что не станет легендой "Динамо". Но он к этому и не стремится. Его цель: доказать, что "Шахтер" рано его списал и указал на дверь. Сергей Палкин наговорил много лишнего, и Луческу теперь будет стремиться спросить у него за каждое слово. Экзекуция началась. Архитектор лучше знает слабые стороны своего творения.

"Если фанаты не могут болеть за румына, что ж – пусть болеют за ребят, которые благодаря ему могут получить шанс всей жизни, – призывает Роман Синчук. – Это гораздо важнее чьей-то уязвленной гордости. А прийти на триумфальный для своей команды матч с призывами выгнать тренера – это эгоизм. Призывать уволить Луческу, когда он приносит трофей, – откровенное вредительство" (Ua-football.com, 26.08).

Чем больше ультрас публично протестуют, тем устойчивее создается впечатление, что эти люди живут своей жизнью, оторванной от реального мира, в котором живет команда. Об этом пишут журналисты, эту тему активно обсуждают сторонники "Динамо" в соцсетях. Своим неадекватным поведением ультрас запустили процесс переоценки их роли и места в системе координат фан-движения клуба.

Они вдруг обнажили вовсе не футбольный аспект своих требований, игнорируя объективные позитивные результаты выступления команды во главе с новым тренером. И теперь любому не ангажированному футбольному человеку несложно сделать вывод, что ультрас – это не болельщики клуба, как они себя именуют, а просто компания агрессивных молодчиков, использующая клубную символику для самопиара.

Этот новый ярлык "развенчанных" имеет все предпосылки прочно закрепиться за ними в СМИ. Такая неприглядная для ультрас журналистская риторика больно ударит по имиджу и репутации членов этой группировки, оттеснив их в маргинальную среду и разоблачая истинные вредоносные цели и задачи ряженых провокаторов.

Самое любопытное, что сам Мирча Луческу проявил себя в сложившейся ситуации как истинный Мистер. "Негативная реакция фанатов – это нормально, они сентиментальны, – сказал он в интервью Telekom Sport. – Мы, тренеры, – профессионалы, и полностью подчинены делу. Ощущения ощущениями, но профессионализм – это другое.

Я ценю и не забываю период, который провел в "Шахтере". Но прошло уже четыре года, как я его покинул. А теперь я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо". Это в свою очередь придаст толчок развитию ситуации во внутренних соревнованиях" (Dynamomania.com, 27.08).

ПЕРВЫЙ ШАГ, ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ

Большинство журналистов и специалистов назвали победу киевлян над "Шахтером" тренерской. "Это была победа тренерского штаба "Динамо" над тренерским штабом горняков, – написал заместитель редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. – Конечно, Мирча Луческу внимательно посмотрел и изучил, как "Интер" разобрал на запчасти "Шахтер". Прессинг, активная игра в начале и середине первого тайма, использование слабостей соперника.

А именно: потеря его футболистами позиций и оппонентов, некачественная подстраховка, нежелание атакующих полузащитников отрабатывать сзади, слабая игра на втором этаже" (Fraza.com, 26.08).

Сам Мирча Луческу скромно признал: "Техничная команда играла против организованной команды. Победила организованная команда. У нас отсутствовал ряд важных игроков, но те, кто их заменил, показали командную игру и играли на самопожертвовании" (Dynamo.kiev.ua, 25.05).

А еще выдал потрясающую фразу о том, что финал не играют – в финале побеждают, вольно или невольно подчеркнув, что преподнес своему визави Каштру урок. Мистер признался, что тщательно анализировал матчи "Шахтера" в Лиге Европы. Знал сильные стороны соперника. Но команда, которая атакует семью футболистами, имеет и слабые стороны. "Динамо" хорошо подготовилось к поединку и ими воспользовалось.

Конечно, не все в игре бело-синих было идеально. Практически весь второй тайм команда провела в обороне, но это была тщательно организованная, продуманная игра, в которой даже строптивый Жерсон Родригес не позволял себе ни на секунду расслабиться. Вообще люксембуржец с португальскими корнями с приходом Луческу стал одним из самых заметных исполнителей в составе "Динамо".

По-новому заставил на себя взглянуть Сидорчук, обрел веру в собственные силы Шапаренко, роль лидера примерил Де Пена, важный гол забил Соль, который, казалось, полностью растворился в глубоком запасе. Да и вообще весь коллектив выглядел монолитно, цельно, заряжено на результат.

А вот Йожефу Сабо не понравилось, что киевляне после перерыва использовали "автобус". Наверное, эксперту с особым мнением хотелось, чтобы "Динамо" бежало вперед, а "Шахтер забивал.

Еще более категоричным был другой аналитик схожего пошиба, некогда тоже пробовавший себя на тренерском поприще. "Динамо" меня разочаровало, – безапелляционно заявил Олег Федорчук. – За исключением Родригеса, больше некого выделить. Игра киевлян произвела удручающее впечатление. Порой казалось, что на поле какие-то "Балканы" из первой лиги, а не один из грандов украинского футбола.

Нельзя играть целый тайм на отбой, лупить мяч, куда попало. Эмоционально это яркая победа, а по качеству игры – очень низкая. По опыту знаю, что такой выигрыш может только усугубить ситуацию. По большому счету – это незаслуженная победа. Лучше бы было поражение, которое указало бы команде, над чем надо работать" (Gazeta.ua, 28.08).

Между тем упоминавшийся уже Алексей Андронов со ссылкой на Тараса Степаненко поведал, что, когда Луческу тренировал "Шахтер", в матчах против объективно более сильных команд горняки также действовали на контратаках, пытаясь по максимуму использовать свободное пространство впереди и создавать моменты именно в контрвыпадах. И никто их за это не упрекал.

Так что с точки зрения тактики Андронова ничего не удивило. А понравилась самоотдача игроков "Динамо". Это главное отличие, которое он увидел по сравнению с прошлым сезоном.

"Мне кажется, "Шахтер" слишком высоко взлетел после тех успехов, которые были до "Интера". И когда он встретил команду, которая сумела оказать давление на его оборону, попросту развалился. Защитники у донетчан не очень высокого класса, и эту проблему нужно как-то решать", – резюмировал известный комментатор (Dynamo.kiev.ua, 27.08).

"Игра "Динамо" в матче за Суперкубок была построена таким образом, что киевляне почти идеально действовали в обороне и на сто процентов результативно в атаке, – убежден журналист Андрей Кравчук. – "Шахтер" же в сухом остатке сыграл почти на ноль в атаке и в проходной двор в обороне. И при этом большую часть времени владел мячом. Разница – в понимании и реализации тактических задач, поставленных тренерским штабом" (Dynamo.kiev.ua, 27.08).

"Шахтеру, как ни странно, тоже крупно повезло, – парадоксальную мысль привел Даниил Слесь. – Команде очень нужна конкуренция в чемпионате, чтобы иметь шансы в Европе против соперников уровня "Интера". Горняки получили вызов, и теперь должны победить, в первую очередь, самих себя. Каштру должен не дать подопечным оказаться в ментальной яме. Кризис приведет к новым поражениям, а в перспективе – к смене главного тренера" (Unian.net, 26.08).

А вот динамовцу Сергею Ковальцу матч за Суперкубок навеял ностальгические воспоминания: "Динамо" сделало ставку на быстрый выход из обороны в атаку. И еще до перерыва забило два мяча, которые дали эмоциональный толчок. Мне вспомнились матчи с "Барселоной" и "Реалом", которые команда Валерия Лобановского обыгрывала за счет организованного прессинга и быстрых атак" (Footboom.com, 26.08).

Впрочем, победа над "Шахтером" никому не должна вскружить голову. Об этом напомнил почетный член УЕФА Григорий Суркис, который вместе с Игорем Суркисом и первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком после матча заглянул в раздевалку динамовцев.

"Давайте быть взвешенными, – призвал Григорий Михайлович. – Сделан только первый шаг к возвращению победного шествия нашего славного клуба. Главный тренер сказал, что это маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И этот первый шаг дает надежду на то, что большая победа придет через несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги чемпионов" (Fcdynamo.kiev.ua, 26.08).

ОТКРОВЕНИЕ ТАРАСА СТЕПАНЕНКО

Луиш Каштру после матча выглядел растерянно, хоть и пытался сохранить лицо: "У "Динамо" было три удара по воротам, и все реализованы. Мы создали огромное количество моментов благодаря объемной работе во втором тайме, но ни одного не реализовали. Футбол несправедлив. Но иначе он бы никому не был интересен. Сегодня наш черед принимать несправедливость.

Конечно, я разочарован. С первой и до последней минуты мы доминировали, более 70 процентов игрового времени владели мячом, меняли тактические схемы, акценты в атаке, но в итоге все равно проиграли. Это кажется просто нереальным! Но ничего не поделаешь, в футболе ценится, прежде всего, результат. Мы должны продолжать работать и идти по нашему пути даже после такой несправедливости" (Dynamo.kiev.ua, 25.05).

Между тем не всем результат поединка за Суперкубок показался таким уж и несправедливым. "Пауза на матчи национальных сборных будет для Луиша Каштру отличной возможностью проанализировать последние матчи своей команды, – считает журналист Алексей Сливченко. – После года работы с "Шахтером" для португальца, кажется, наступает период, когда необходимо принять ряд решений, направленных на обеспечение будущих результатов" (Terrikon.com, 26.08).

Автор намекает на непростительные ошибки, которые в последних встречах допустил опытнейший вратарь Андрей Пятов. Еще дальше пошел известный приверженец донецких ценностей Сергей Морозов, который в послематчевой студии канала-транслятора заявил, что "Шахтер перестал заниматься второй частью футбола – черновой работой, отбором.

Одного Степаненко и нескольких защитников недостаточно, чтобы противостоять хорошей и быстрой контратакующей команде. Даже в Премьер-Лиге такие соперники, как "Десна" и "Заря", уже приспособились к такой игре. Другое дело, что им пока не хватает класса, чтобы реализовать свои моменты. Также "Шахтер" много пропускает со стандартов.

И уж совсем откровением стали слова самого Тараса Степаненко, которого процитировал сайт xsport.ua: "У нас есть определенные проблемы, которые надо решать. Когда все хорошо, их никто не замечает. Но у нас огромные проблемы в обороне. Это показал матч с "Интером" и сегодняшний. Соперник пару раз дошел до ворот – забил три гола.

В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выигрывают. У нас игроки заточены на атакующий футбол. А сегодня решающую роль играет оборона. Атака выигрывает матчи, а оборона – трофеи. Как только серьезный соперник, беда. Кто-то недорабатывает, кто-то не добегает. Мы даем слишком много свободы, когда нам не дают думать, вырывают мяч с ногами. Нужно разбираться и работать" (25.08).

Но кто должен разбираться? Понятно, что это камень в огород тренерского штаба и, прежде всего, Луиша Каштру. И в сторону бразильцев, для которых черновая работа, что комок в горле. К тому же, возрастные Марлос и Тайсон, которые в последнее время во многом определяли игру горняков в атаке, постепенно утрачивают кондиции. Да и никогда не отличались тягой к отбору. А молодняк, каким бы талантливым ни был, к этому не приучен.

В общем, матч за Суперкубок не просто обернулся поражением для "Шахтера", но и вскрыл некоторые проблемы, которые в преддверии группового этапа Лиги чемпионов могут привести к более неприятным последствиям.

Однако менеджмент донецкого клуба, похоже, все устраивает. А причины поражения от киевлян находит в чужом глазу. Вот и директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна высказал свою точку зрения: "Мы играли очень хорошо. Я общался с президентом, и он тоже доволен игрой. Он сказал, что лучше проиграть, показывая такой футбол, как мы, чем выиграть, как "Динамо". У нас есть стиль. С таким футболом мы многого добьемся" (Shakhtar.com, 26.08).

"Важко повірити, що пан Ахметов сказав такі слова, а якщо й дійсно вони були промовлені, то це виключно заради заспокоєння себе та команди, але погодитися з ними вкрай важко, – засомневался обозреватель Sportanalytic.com Игорь Цвик. – Насправді, можна бути задоволеним грою, але при цьому казати, що краще програти – це навряд чи щиро.

Зрозуміло, що Мірча Луческу знайшов аргумени проти тотального домінування гірників і не став боротися з ними за м'яч, а спокійно його віддав. Ще Жозе Моуріньо казав, що більше помилок робить команда, яка володіє м'ячем. Завдання суперника полягає в тому, щоб просто використати ці помилки на власну користь" (30.08).

Вместе с тем Срна остался очень недоволен судейством, считая, что в ворота "Динамо" не были назначены два чистейших, как он выразился, пенальти, а когда киевляне забивали третий гол, у него возникли сомнения по поводу офсайда.

Возникли сомнения по поводу спорного момента с не назначенным 11-метровым за игру рукой Сидорчука и у эксперта Метревели. Другой донецкий эксперт Грачев усмотрел игру рукой со стороны Шапаренко. В общем, смысл всех их претензий свелся к тому, что все могло сложиться иначе, если бы игру судил Пасхал. Или, на худой конец, Монзуль.

"Главный пункт – делает ли рука площадь тела ненатурально большой. Если нет, то это не является нарушением правил. И Сидорчук, и Шапаренко были умны в своих действиях и пытались удерживать руку достаточно близко к своему телу.

Следовательно, ни в одном из этих случаев не было преднамеренной игры рукой. Правила футбола ясны в отношении игры рукой в обоих инцидентах. Арбитр встречи сделал абсолютно правильно, что не назначил пенальти", – как бы в ответ донецким экспертам высказал свое видение ситуации экс-глава комитета арбитров Английской Премьер-лиги Кит Хакетт (Ua.tribuna.com, 26.08).

При этом и Метревели, и Грачев и словом не обмолвились, когда Алан Патрик дважды не по правилам обошелся с Сидорчуком. Сперва, когда начал толкаться и провоцировать по поводу того, кому вбрасывать мяч из аута. А во втором случае просто зарядив в борьбе в лицо динамовцу то ли локтем, то ли плечом. А две желтые карточки – это удаление.

Но еще более показательный момент случился, когда Кривцов в центре поля переехал Де Пену. Судья Романов промолчал, донетчане организовали атаку и Тете пробил в перекладину. А если бы случился гол, надо было бы вновь обвинять арбитра? В "Динамо" не стали раздувать из этого слона, хотя уругваец, хромая уходя на перерыв, и пытался добиться от Романова объяснений.

ЛИГА НАЦИЙ КАК ПОЛИГОН ДЛЯ ОБКАТКИ

Уже на следующий день после матча за Суперкубок Украины из Киева в Харьков отправился рейс с игроками национальной сборной. В столице Слобожанщины наша команда начала подготовительный сбор накануне поединков Лиги Наций со Швейцарией (3 сентября, Львов) и Испанией (6 сентября, Мадрид).

18 футболистов представляли "Динамо" и "Шахтер", 19-м стал Александр Зинченко, чей "Манчестер Сити" сейчас в отпуске. Остальные, в основном легионеры, должны подъехать позже.

"У нас есть три-четыре дня, чтобы немного вспомнить наши тактические задания и структуру игры, – рассказал наставник сине-желтых Андрей Шевченко. – Вызвали очень много игроков, но, к сожалению, не все из них смогут помочь команде. С окончательным списком определимся позже. Будем наигрывать состав, дадим возможность проявить себя футболистам, которые раньше имели немного игровой практики" ("Футбол", 27.08).

Поясняя большое количество новичков, главный тренер заметил: "Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию. Сегодня у нас есть такая возможность, и именно в этом ракурсе мы рассматриваем выступления в Лиге Наций.

Потом начнется квалификация чемпионата мира, где уже будет не до экспериментов. Возможно, кто-то из молодежи поможет нам на Евро-2020, которое состоится в следующем году. Так что работы много, и работать есть над чем" (Footboom.com, 28.08).

Действительно, в изначальном списке значилось три с половиной десятка исполнителей. Затем к ним присоединился Богдан Михайличенко из "Андерлехта", а вскоре и Александр Сирота, который стал 15-м динамовцем, приглашенным Шевченко. Правда пятеро из них (Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов и Шепелев) из-за травм помочь команде не смогут.

Остался в Киеве для проведения магнитно-резонансной томографии и Буяльский, который во встрече за Суперкубок получил повреждение боковой связки колена. Сможет ли он присоединиться к сине-желтым, станет известно в ближайшие дни.

Кроме Сироты, обращает на себя внимание появление в сборной его одноклубников Супряги и Тымчика, донетчанина Бондаря. Зарубежный легион помимо Михайличенко пополнили Харатин и Зубков из "Ференцвароша", а также давно не привлекавшийся под знамена сборной воспитанник киевского "Динамо" Макаренко из бельгийского "Кортрейка".

При этом главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова удивил тот факт, что тренерский штаб национальной команды проигнорировал игроков "Десны" и "Зари". Впрочем, претензий по этому поводу он не имеет, поскольку работа тренерского штаба сборной "крайне далека от каких бы то ни было серьезных нареканий" (27.08).

Нет претензий к Андрею Шевченко и у президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, хотя он и выразил удивление тем, что сбор начался раньше сроков, регламентированных международными инстанциями.

"Динамо" никогда не отказывало национальной команде, какими бы у нас ни были отношения с УАФ, – заметил Игорь Михайлович. – Наш клуб гордится тем, что динамовские игроки выступают в сборных разных возрастов. Единственное, на чем акцентирую внимание, – все должно быть по регламенту. Но если так надо, думаю, мы найдем общий язык с Луческу и Шевченко" (Dynamomania.com, 26.08).

Шевченко со своей стороны заверил, что он на контакте с Мирчей Луческу, как, впрочем, и с тренерами других клубных команд. Поэтому никаких вопросов по поводу вылета динамовцев в Харьков не возникло.

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЛИЦЕМЕРНАЯ ПОЗА

Бывший президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров, как и обещал, дал первое интервью после своей отставки. Многое из того, о чем он рассказал, было обнародовано ранее. Но некоторые акценты и выводы вырисовались сейчас. Остановимся на самых значимых.

В 2018 году Макаров был избран главой объединения профессиональных клубов Украины на второй срок. Его кандидатуру поддержали 35 клубов из 36-ти, претензий к руководителю лиги, по сути, не было. Но все переменилось нынешним летом.

"Во время карантина клубы, занимавшие первые три места в первой лиге, решили для себя: можно сэкономить, не продолжать дальше играть и спокойно повыситься в классе, – рассказывает Сергей Макаров. – Дальше подключилась федерация. И в какой-то момент у кого-то созрела мысль, что в этой неопределенности можно убрать и меня. За считанные месяцы им удалось сколотить большинство. Это был сговор клубов и некоторых руководителей УАФ" (Ua.tribuna.com, 28.08).

Большинство было необходимо, чтобы остановить соревнование. Однако вмешались гранды. "Шахтер" и "Динамо" выступили с позицией: если первая лига не доиграет сезон по спортивному принципу, то они не допустят вообще обмен между лигами. Заговорщики дали заднюю. Было принято решение доиграть.

Киевское "Динамо" помогло лиге, перечислив финансовую помощь на проведение ПЦР-тестирования. Это окончательно предопределило судьбу Макарова. Кое-кто в федерации решил, что Суркисы его купили. С тех пор пошел сбор подписей за его отставку. Несмотря на то, что в деле по несыгранному матчу "Мариуполь" – "Динамо" президент ПФЛ был на стороне УАФ. А теперь стал неблагонадежным.

"В случае с помощью "Динамо" не было двойного дна, – продолжает Сергей Макаров. – Не было подоплеки. Меня ни о чем не просили в "Динамо". Игорь Суркис позвонил единственный раз, когда перечислялись деньги, и по-человечески поддержал. На этом все. Я не покупался и не продавался. Но некоторые руководители оценили это по-своему (Ua.tribuna.com, 28.08).

Как оказалось, координатором всего процесса, в том числе и по выводу "Руха", "Волыни" и "Миная" в Премьер-Лигу после остановки первенства, без доигровки, был первый вице-президент УАФ Костюченко. По какой причине, вопрос остается открытым.

Макарова удивило, что "Волынь" все же не оказалась в УПЛ. Но не удивило бы, если бы УАФ включила сценарий невыдачи аттестата "Ингульцу". Тут надо отдать должное президенту клуба Александру Поворознюку, который сыграл на опережение.

По поводу судейских скандалов. Такие разговоры велись постоянно, но реальных доказательств никто не предъявил. Как только дело доходило до конкретики, все обвинения куда-то исчезали. Даже в случае с президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким, который после решения КДК о его пожизненной дисквалификации обвинил федерацию в работе с арбитрами в пользу "Руха", "Миная" и "Волыни".

Наиболее активно против Макарова с самого начала выступал "Рух". В первую очередь, из-за ситуации с официальным мячом. Казалось бы, проект принят большинством клубов, высшим органом ПФЛ. Но хозяин клуба Григорий Козловский требовал к себе особого отношения. Начался конфликт. "Рух" демонстративно не выполнял регламент на каждом домашнем матче.

Вместе с тем Козловский не настолько влиятелен, чтобы звонить мэрам других городов, включая юго-восток страны, настраивать их, чтобы они спустили указания своим подшефным коммунальным клубам. Без федерации здесь не обошлось. В итоге ни один клуб на Совете лиги 5 августа не поддержал Макарова и его команду. Глава ПФЛ подал в отставку.

Вопреки регламенту, временным рулевым Лиги стал Александр Каденко. Но, скорее всего, его кандидатура промежуточная. И у руля Профессиональной футбольной лиги Украины появится человек, которому уже готовят кабинет в Доме футбола.

Вот такая история приключилась во втором по силе профессиональном футбольном дивизионе Украине. История неприглядная, мутная, в каком-то смысле криминальная.

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Источник:http://pressing.net.ua/Monitoring/Analitika/2012435342/Obzor-SMI-Kto-komu-Mister

По материалам: www.obozrevatel.com