Леоненко о победе “Динамо” в Суперкубке: фарта я здесь не вижу

Виктор Леоненко оценил игру “Динамо” и “Шахтера”. канал “Футбол 1”

Донецкий "Шахтер" сам виноват в поражение от киевского "Динамо" в Суперкубке Украины-2020.

Такое мнение выразил бывший игрок столичной команды, та ныне телеэксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко. По его словам, "горняков" подвело исполнительское мастерство некоторых игроков.

"Мирча заставил всех отбирать мяч. Фарта я здесь не вижу, потому что оборона "Шахтера" сама помогла забивать "Динамо". Когда ты не забиваешь, начинаешь нервничать и спешить. А тут "Шахтер" вообще начал с форы. Почему не реализовали свои моменты? Это мастерство. Надо спать с мячом. Нефарт – это 10 штанг, 15 раз спас Бущан. А когда ты с метра мажешь, то это мастерство", – сказал Леоненко.

Напомним, "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Шахтера" Андрея Пятов объяснил поражение от "Динамо" в Суперкубке 100%-реализацией голевых моментов у киевлян.

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По материалам: www.obozrevatel.com