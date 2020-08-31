“Динамо” узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

“Динамо” стартует с третьего квалификационного раунда ЛЧ. ФК “Динамо”

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским АЗ.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки данной стадии турнира, которая состоялась в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в Ньоне.

Подопечные Мирчи Луческу сразятся за путевку в раунд плей-офф отбора на своем поле.

Встреча на НСК "Олимпийский" состоится 15 или 16 сентября. О точной дате проведения поединка станет известно в ближайшее время. Отметим, что в случае выхода в следующий этап, украинская команда попадет в посев при жеребьевке и точно избежит встречи с лиссабонской "Бенфикой".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Денис Попов начал встречаться с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед.

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По материалам: www.obozrevatel.com