“Динамо” три раза центр перешло и забило три гола, – Пятов о Суперкубке

Андрей Пятов оценил поражение от “Динамо”. ФК “Шахтер”

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов считает не самым справедливым поражение от киевского "Динамо" в Суперкубке Украины.

Об этом он заявил в эфире передачи "Великий футбол", комментируя поражение от "бело-синих" со счетом – 1:3. При этом опытный футболист сослался на нефарт и ошибки своей команды.

"Счет на табло. Уже кому мы будем рассказывать, что не забили или больше владели мячом. Выигрывает тот, кто забивает. Это футбол, здесь все бывает. Где-то фортуна, где-то сами виноваты. "Динамо" три раза центр перешло и забило три гола. Это – футбол", – подвел итог игре Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Кравец высказался о работе с новым тренером команды Мирчей Луческу.

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По материалам: www.obozrevatel.com