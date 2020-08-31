“Динамо” сообщило об аренде чемпиона мира

2 часа ago
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"Динамо" сообщило об аренде чемпиона мира

Сергей Булеца выиграл ЧМ U-20 в минувшем году. СК “Днепр-1”

Победитель юношеского чемпионата мира-2019 Сергей Булеца продолжит карьеру в "Днепре-1" на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо", где молодой полузащитник начал подготовку к сезону. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/2021.

Напомним, что 21-летний Булеца уже выступал на правах аренды за "Днепр-1" в сезоне 2019/2020. На счету хавбека – 29 матчей, пять голов и четыре результативные передачи за днепровский клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским АЗ. В случае победы над представителем Эредивизии подопечные Мирчи Луческу встретятся с победителем противостояния между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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