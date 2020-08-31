Белорусскому футболисту, которого задержал ОМОН, сломали позвоночник – СМИ

Сергея Козеку (второй слева) доставили в больницу. “Прессбол”

Футболист белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека получил перелом позвоночника и повреждение почек после того, как его избил ОМОН во время акций протеста в Минске.

Об этом сообщает ведущее белорусское спортивное издание "Прессбол". По его данным, 33-летний защитник был доставлен в ночь с 30 на 31 августа на скорой в четвертую городскую клиническую больницу. При этом спортсмен находился в наручниках и под конвоем.

Еще один игрок минской команды Павел Рассолько провел ночь в Ленинском РУВД столицы Беларуси. Уже 31 августа будут производиться следственные действия. С игроками работает адвокат. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения футболистам телесных повреждений.

Отметим, что игроки были жестоко задержаны после возвращения с командной тренировки. Их обвиняют в повреждении милицейского автомобиля. При этом на видео видно, что как минимум Рассолько находился в стороне от эпицентра столкновений правоохранителей и протестующих против властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду из-за режима Александра Лукашенко,

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com