Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

2 часа ago
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Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко собрал массу восторженных комментариев в интернете, разместив свою фотографию с тренировки национальной команды.

Фотограф запечатлел Андрея Николаевича во время прыжка, создав абсолютную иллюзию того, что украинцу неподвластна гравитация.

Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины Instagram Андрея Шевченко

За несколько часов снимок собрал множество отметок "нравится" в Twitter и Instagram.

Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Андрей Шевченко показал свои фото Twitter Андрея Шевченко

"Андрей Николаевич, вы в отличной форме! Так держать! Великолепно!", "У нас настолько крутой тренер, что может сидеть в воздухе", – пишут юзеры в комментариях.

Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Комментарии под фотографией Андрея Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Отметим, что из-за травмы не сыграет за сборную Украины в матчах Лиги наций ключевой полузащитник "Динамо".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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