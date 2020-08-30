ОМОН избил и задержал белорусских футболистов – СМИ

Футболисты “Крумкачей” на протестной акции перед матчем. by.tribuna.com

Футболисты "Крумкачей", выступающего в Первой лиге чемпионата Беларуси, Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске.

Как сообщает "Радио Свобода", игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако их задержал ОМОН. Футболистов избили. Игроков обвиняют в нападении на милицию.

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В свою очередь правозащитный центр "Весна" сообщил, что Козека и Рассолько задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 30 августа, в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд. Ему исполнилось 66 лет.

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По материалам: www.obozrevatel.com