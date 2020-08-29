Киевское “Динамо” обыграло “Реал” и завоевало Кубок Сантьяго Бернабеу: как это было

Поединок Реал – Динамо завершился со счетом 2:3.

34 года назад киевское "Динамо" стало победителем Кубка Сантьяго Бернабеу – ежегодного товарищеского турнира по футболу, проводимого с 1979 года.

Поединок состоялся 27 августа 1986 года и завершился со счетом 3:2 в пользу украинских футболистов.

Соревнование было названо в честь бывшего президента "Реала". Чтобы отметить заслуги Бернабеу, было принято решение каждый год в конца августа – начале сентября, проводить Кубок имени его имени. В разные годы количество команд колебалось от четырех до двух.

"Реал Мадрид" – "Динамо" Киев 2:3

"Реал": Буйо, Чендо, Мино, Гальего, Камачо, Мичел, Хуанито (Сантильяна, 79), Мартин Васкес (Пардеса, 79), Бутрагеньо, Санчес, Вальдано.

"Динамо": Чанов, Яремчук (Михайличенко, 46), Горилый, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров, Беланов, Блохин (Щербаков, 72).

Голы: 1:0 Санчес(14, с пенальти), 2:0 Хуанито(19), 2:1 Яковенко (27). 2:2 Беланов (75, с пенальти), 2:3 Щербаков (79)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как киевское "Динамо" в 8-й раз в своей истории завоевало Кубок СССР, обыграв в финале "Динамо" (Минск).

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По материалам: www.obozrevatel.com