Журналист раскрыл “убийственную фразу” Месси в разговоре с Гвардиолой

Лионель Месси хочет перейти в “Манчестер Сити”.

Журналист Критобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones раскрыл некоторые подробности разговора форварда "Барселоны" Лионеля Месси с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

По словам Сории, беседа состоялась во вторник, 25 августа.

"Когда Месси решил покинуть "Барселону", он первым делом подумал о "Манчестер Сити" и разговоре с Гвардиолой. Он позвонил Пепу и сказал: "Я хочу выиграть два следующих "Золотых мяча" и смогу сделать это только с тобой". Это убийственная фраза, которую использовал Месси", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

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По материалам: www.obozrevatel.com