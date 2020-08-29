“Динамо” продает “нового Шевченко”, определившись с клубом и ценой – СМИ

4 часа ago
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"Динамо" продает "нового Шевченко", определившись с клубом и ценой – СМИ

Владислав Супряга может перейти в “Болонью”.

Киевское "Динамо" ведет переговоры по продаже своего футболиста Владислава Супряги в итальянскую "Болонью", сообщает Zerocinquantuno.

По утверждению СМИ, общение проходит в необходимом направлении и вероятность трансфера растет. Несмотря на несогласованность в плане цены, "Болонья" – самый близкий вариант среди всех клубов, которые интересовались Супрягой,

Руководство команды усиленно торгуется с "Динамо", которое подняло трансферную стоимость своего нападающего до 12-13 млн евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Супряга оказался интересен 10 европейским клубам. Среди них было 3 итальянских, в том числе "Лацио".

До этого цена на молодого таланта варьировалась в пределах 8-10 миллионов евро.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Шевченко".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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