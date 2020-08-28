Шевченко оценил приход Луческу в “Динамо”: спортивные итоги 27 августа

1 час ago
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Шевченко оценил приход Луческу в "Динамо": спортивные итоги 27 августа

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о приходе Мирчи Луческу в киевское "Динамо", а Сергей Ребров сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 августа.

Кроме того, Мирча Луческу впервые прокомментировал протесты ультрас с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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По материалам: www.obozrevatel.com

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