Отец Месси рассказал L’Equipe, в какой клуб перейдет Лионель

Лионель Месси перейдет в Манчестер Сити.

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, заявил, что его сын перейдет в "Манчестер Сити".

По информации L’Equipe, Месси-старшему позвонил спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Бразилец хотел узнать подробности ситуации с уходом игрока и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

Хорхе Месси сообщил Леонардо, что Лионель уже определился с клубом и это будет "МанСити".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

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По материалам: www.obozrevatel.com