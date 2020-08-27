УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов. Видео

Криштиану Роналдо забил эффектный гол “Лиону”.

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал гол нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов.

Капитан сборной Португалии нанес этот удар в поединке 1/8 финала с французским "Лионом" (2:1).

На втором месте расположился полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер, который забил невероятный "радиоуправляемый" гол "Зениту" (2:1) на групповой стадии.

На третьей строчке расположился удар Хуана Куадрадо ("Ювентус") в игре с "Атлетико" (2:2). Четвертая позиция у Луиса Суареса ("Барселона"), расписавшегося в ворота "Интера" (2:1). Замкнул пятерку лучших мяч Сержа Гнабри ("Бавария"), пущенный в ворота "Лиона" (3:0).

Goal of the Tournament results:

🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа немецкая "Бавария" обыграла французский ПСЖ и в шестой раз в своей истории стала победительницей Лиги чемпионов. Финальный матч прошел в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" и завершился со счетом 1:0.

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По материалам: www.obozrevatel.com