СМИ назвали сумму, которую “Манчестер Сити” потратит на Месси

46 минут ago
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СМИ назвали сумму, которую "Манчестер Сити" потратит на Месси

Лионель Месси может стать партнером украинца Александра Зинченко.

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который заявил о намерении покинуть клуб, планирует перейти в английский "Манчестер Сити", что обойдется "горожанам" в 560 миллионов евро.

Как утверждает The Telegraph, Месси сделал выбор в пользу "Сити" из-за наставника команды Пепа Гвардиолы, с которым он четыре сезона работал в "Барсе", и своего лучшего друга Серхио Агуэро. По данным источника, аргентинский футболист подпишет трехлетний контракт с "Сити", а затем переберется в американский "Нью-Йорк Сити".

Если это подписание осуществится, то оно станет самым грандиозным в истории футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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