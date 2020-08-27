Шевченко высказался о Луческу в “Динамо”

Андрей Шевченко рассказал о работе с румынским тренером “Динамо”.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что поддерживает контакт с Мирчей Луческу и всеми тренерами УПЛ.

По словам Андрея Николаевича, для него важен прямой контакт с румынским специалистом.

"С профессиональной точки зрения, я как тренер желаю ему удачи. Я уважаю его как тренера.Мы беседуем, общаемся. Для меня очень важно иметь контакт с каждым тренером клубов в чемпионате Украины, для того, чтобы иметь лучшее понимание о форме игроков, их состояния, прогрессируют они или нет, какие есть качества", – сказал Шевченко в эфире Youtube-канала "Трындец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовиться к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

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По материалам: www.obozrevatel.com