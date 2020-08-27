Шевченко объяснил “непонятную” ситуацию со своим контрактом со сборной Украины

Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с договором .

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с продлением контракта с национальной командой.

Несмотря на презентацию нового договора, которая состоялась 6 июля, официально бумаги до сих пор не подписаны.

"Все в порядке. Мы пришли к соглашению уже давно. Остались формальности. Мои помощники уже здесь. Официальные контракты будут подписаны. Подписали год плюс полтора. В общем – два с половиной", – сказал Шевченко в эфире Youtube-канала "Трындец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко посетовал на большой промежуток между сборами, а также высказался о Луческу в "Динамо". По словам Андрея Николаевича, для него важен прямой контакт с румынским специалистом.

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По материалам: www.obozrevatel.com