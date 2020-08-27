Шевченко назвал “большой минус” для сборной Украины
Андрей Шевченко дал откровенное интервью.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетовал на большой промежуток между сборами.
Андрей Николаевич отметил, что появился шанс проверить молодых футболистов, и дать им возможность сыграть
"К сожалению, Евро перенесли, поэтому сейчас мы стартуем в Лиге наций. У нас очень сильная группа.. Большой минус в том, что мы не виделись 9 месяцев. Это большой срок", – заявил Шевченко в эфире Youtube-канала "Трындец".
Наставник поблагодарил Премьер-лигу, за составленный календарь, который позволил провести национальной команде небольшой сбор перед матчами Лиги наций.
"За этот мини-сбор я хочу поблагодарить все клубы украинской лиги, что пошли нам навстречу, в частности "Шахтер" и "Динамо", потому что большинство игроков представлены этими двумя клубами. Они пошли мне навстречу, понимая, что, когда долго не видишь команду, какой-нибудь мини-сбор надо создать", – подытожил Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко высказался о Луческу в "Динамо". По словам Андрея Николаевича, для него важен прямой контакт с румынским специалистом.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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