Российский журналист о Реброве: скоро станет самым перспективным

3 часа ago
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Российский журналист о Реброве: скоро станет самым перспективным

Сергей Ребров вывел “Ференцварош” в третью квалификацию ЛЧ. fradi.hu

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Реброва благодаря победе над "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов существенно поднял свой статус.

Такое мнение выразил известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов. По его мнению, наш соотечественник близок к тому, что войти в число лучших тренеров Европы.

Российский журналист о Реброве: скоро станет самым перспективным

Андронов в Telegram похвалил Реброва

"Сергей Ребров из одного из самых перспективных молодых тренеров Европы скоро станет самым. На выезде повержен "Селтик" (2:1). "Ференцварошу" остается совсем чуть-чуть до Лиги чемпионов. Очень рад за преданного футболу и достойного человека и его команду! PS. Речь о тех тренерах, кто не в топ-чемпионатах", – написал Андронов в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов определились все возможные соперники киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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