Притула о Луческу в “Динамо”: это адский ад

4 часа ago
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Притула о Луческу в "Динамо": это адский ад

Сергей Притула выступил против Мирчи Луческу в “Динамо”.

Приход Мирчи Луческу на тренерский пост киевского "Динамо" не вызывает особого интереса и является проявлением неуважения к болельщикам клуба.

Об этом заявил известный шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула.

"Мне трудно говорить, что я восхищаюсь игрой нынешнего киевского "Динамо". Самое страшное, что произошло за последние лет 6-7, это то, что "Динамо" перестали бояться даже на внутренней арене. Однозначно, что Луческу у руля "Динамо" Киев – это адский ад и тотальное неуважение. Но на что мы можем повлиять? Мне не очень интересны перспективы команды при Луческу. У меня к нему ноль уважения", – сказал Притула в интервью SportArena.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Шахтером" в первом дерби для Мирчи Луческу на посту наставника "бело-синих".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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