“Манчестер Сити” предложил обменять трех футболистов на Месси – СМИ

Лонель Месси может перейти в МанСити.

"Манчестер Сити" готов отдать "Барселоне" в обмен на Лионеля Месси форварда Габриэля Жезуса, хавбека Бернарду Силву и защитника Эрика Гарсию, сообщает Sport.es.

Таким образом руководство "горожан" рассчитывает компенсировать убытки каталонцев, которые те потерпят от бесплатного ухода аргентинца. Кроме того, "сине-гранатовые" раньше интересовались всеми тремя предложенными футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com