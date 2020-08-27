Жеребьевка Лиги чемпионов: где и когда узнать соперника “Динамо”

5 часов ago
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Жеребьевка Лиги чемпионов: где и когда узнать соперника "Динамо"

“Динамо” стартует в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" 14-15 сентября начнет свой путь в квалификации Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу стартует с третьего этапа, где "бело-синие" имеют второй рейтинг среди всех участников, уступая лишь лиссабонской "Бенфике".

Среди возможных соперников киевлян – австрийский "Рапид", нидерландский АЗ и греческий ПАОК. С кем конкретно встретятся подопечные Луческу, станет известно уже в понедельник, 31 августа. Увидеть трансляцию жеребьевки можно будет в прямом эфире на официальном сайте УЕФА. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что уже 1 сентября состоится жеребьевка раунда плей-офф. Здесь динамовцы также попадут в посев.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, сотворил громкую сенсацию во второй квалификации Лиги чемпионов.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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