“Динамо” узнало возможных соперников в отборе ЛЧ: спортивные итоги 26 августа

5 часов ago
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"Динамо" узнало возможных соперников в отборе ЛЧ: спортивные итоги 26 августа

Киевское "Динамо" узнало всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Иван Редкач назвал маразмом карантин в стране.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 августа.

Кроме того, защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о требованиях Мирчи Луческу в Суперкубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Достал карантин в Украине и весь маразм, что с ним связан, – боксер Редкач

"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов: стали известны все потенциальные соперники

"Это трудное решение": опубликовано письмо Месси, в котором он просит "Барселону" об уходе

Суркис о победе над "Шахтером": мы фактически играли дублирующим составом

Футболист "Динамо" рассказал, чего требовал Луческу в матче с "Шахтером"

Назван новый клуб Месси

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По материалам: www.obozrevatel.com

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