“Динамо” узнало возможных соперников в отборе ЛЧ: спортивные итоги 26 августа

Киевское "Динамо" узнало всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Иван Редкач назвал маразмом карантин в стране.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 августа.

Кроме того, защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о требованиях Мирчи Луческу в Суперкубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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По материалам: www.obozrevatel.com