Чемпион мира по футболу заразился COVID-19

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заразился коронавирусом, сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Когда чемпион мира-2018 сдал положительный тест и в каком состоянии он находится сейчас — не уточняется. Хавбек не сможет помочь французской команде в ближайших встречах Лиги наций. В составе сборной его заменит 17-летний хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинжа.

Поль Погба

5 сентября французам предстоит сыграть против Швеции. Через три дня подопечные Дешама встретятся с Хорватией.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Контракт полузащитника с МЮ истекает в конце июня следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа стало известно, что коронавирусом заразился восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт.

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По материалам: www.obozrevatel.com