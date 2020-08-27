“Барселона” нашла замену Месси – Daily Mail

Лионеля Месси может заменить Садио Мане .

Каталонская "Барселона" рассматривает сенегальского нападающего Садио Мане из "Ливерпуля" в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который вскоре должен покинуть команду, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 28-летний сенегалец готов перебраться в Испанию. При этом "Барселоне" придется заплатить 119,5 миллиона евро за трансфер форварда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

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По материалам: www.obozrevatel.com