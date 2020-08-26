Владимир Зеленский. Офис президента

Президент Владимир Зеленский опоздал на 50 минут на матч Кубка Украины по футболу из-за телефонного разговора с Госсекретарем США Майком Помпео.

Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский опоздал на футбол из-за разговора с Помпео Офис президента

"Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс", – сказано в сообщении.

"Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры достаточно распространенной практикой, с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", – заявили в ОП.

Зеленский объяснил 50-минутное опоздание на матч Кубка Украины

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной". Это первый официальный матч футбольного клуба "Кривбасс", который был возрожден по инициативе главы государства.

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По материалам: www.obozrevatel.com