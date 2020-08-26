Назван новый клуб Месси

53 минуты ago
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Назван новый клуб Месси

Лионель Месси собирается уйти из “Барселоны”.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который принял решение покинуть "Барселону", продолжит карьеру в английском "Манчестер Сити".

Такими данными располагает спортивный журналист портала Lancenet Марсело Бехлер, который обнародовал информацию на своей странице в социальной сети Twitter. Отметим, что именно он первым сообщил о переходе бразильца Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

Желание Месси подписать контракт именно с "горожанами" продиктовано тем, что команду тренирует Хосеп Гвардиола, с которым аргентинец выиграл 14 трофеев для "Барселоны". Сообщается, что Лионель провел переговоры с наставником "Сити".

Напомним, Лионель Месси уведомил "Барселону" о желании расторгнуть контракт, сославшись на личные мотивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из претендентов на Месси называют туринский "Ювентус", цвета которого защищает португальский соперник Лионеля Криштиану Роналду.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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