Луческу с “Динамо” обыграл “Шахтер” в Суперкубке: спортивные итоги 25 августа
Мирча Луческу завоевал первый трофей с киевским "Динамо", обыграв в Суперкубке "Шахтер", а на Moto GP гонщику пришлось спрыгивать с мотоцикла на скорости 230 км/ч.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 августа.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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