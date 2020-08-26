Легенда “Динамо” назвал тактику Луческу в Суперкубке автобусом

“Динамо” обыграло “Шахтер” в Суперкубке-2020. ФК “Шахтер”

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игру команды в матче с донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины.

Несмотря на победу 3:1, бывший игрок и тренер "бело-синих" заявил, что ему не понравилась защитная тактика Мирчи Луческу.

"Поздравляю "Динамо" с выигрышем. Для молодежи это нужно, у них все впереди. Но мне такой футбол не нравится. Я люблю агрессивный футбол, когда обе команды и защищаются, и атакуют, и забивают. А когда становятся эти автобусы – в Европе практически никто так не играет. Хотелось бы, чтобы "Динамо" играло в хороший, активный футбол", – заявил Сабо в эфире канала "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал главную причину победы своей команды над "Шахтером" в Суперкубке Украины.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com