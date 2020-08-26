История чемпионатов Украины: первый золотой дубль “Динамо”

Футболисты “Динамо” в 93-м году. Команда Online

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с историей чемпионата Украины по футболу. Напомню, первой "золотой" командой чемпионата страны 21 июня 1992 года стала симферопольская "Таврия", которая в решающем матче во Львове нанесла поражение (1:0) фавориту турнира – киевскому "Динамо".

Во втором чемпионате принимало участие уже 16 команд. В его регламенте появилось новшество. Главное из них – это переход на систему "осень – весна". Первому кругу отвели время с середины августа до конца ноября, второму – с марта по июнь.

Еще одно нововведение чемпионата страны – назначение матчей на субботние и воскресные дни. Теперь команды получили возможность наладить нормальный тренировочный процесс – в отличие от первого чемпионата, когда футболисты едва успевали перевести дух от игр и переездов (180 матчей были сыграны за 104 дня).

Уже начальные туры чемпионата-1992/1993 заставили понервничать поклонников тех команд, от которых все ждали ударного старта. Опоздав к первому туру из-за участия в итальянском коммерческом турнире, чемпион страны "Таврия" потерпела сначала поражение в Днепропетровске (0:3), а затем в Луганске от "Динамо" (0:1). Несчастливым стартовый матч оказался и для одесского "Черноморца", который уступил дома "Шахтеру" (1:2).

Когда же стартовая лихорадка улеглась, выяснилось, что во главе лидирующей группы уверенно держится "Днепр" – после восьми туров он имел 12 очков, на два балла опережая динамовцев и горняков, на три – "Черноморец", "Металлист" и запорожский "Металлург".

Осенью 1992 года днепропетровская команда находилась на пике своих возможностей, располагая большой группой футболистов хорошей выучки. Они были молоды, почти все прошли подготовку в знаменитой спортшколе "Днепр-75" и были полны стремления громко заявить о себе в футболе. Речь идет о Беженаре, Полунине, Дирявке, Михайленко, Коновалове, Похлебаеве, также об игроках чуть постарше – Москвине, Максимове.

К концу первого круга выяснилось, что претендентом на медали – вплоть до золотых! – видит себя и донецкий "Шахтер". Этот клуб-феникс обнаружил удивительную способность быстро возрождаться после опустошительных потерь. Ряды горняков на протяжении короткого времени покинули его лучшие игроки – Онопко, Щербаков, Погодин, Ребров, а команда под началом Валерия Яремченко продолжала демонстрировать хороший футбол.

Харьковский "Металлист", ведомый умелым и честолюбивым тренером Леонидом Ткаченко, как и прогнозировали знатоки футбола, сумел удержаться среди лидеров – чемпионат харьковчане завершили пятыми.

А как обстояли дела у вице-чемпиона киевского "Динамо"? Против всех ожиданий, в первом круге киевляне, потерпев поражения от заведомо уступающих ему в классе команд – "Зари-МАЛС" и запорожского "Торпедо", а также сделав шесть не очень-то выразительных ничьих, отстало от "Днепра" на два очка и от "Шахтера" – на одно.

Не только результат – сама игра команды вызывала нарекания ее поклонников. С огрехами действовала оборона киевлян, пассивно выглядела динамовская группа атаки (лишь однажды, к примеру, удалось киевлянам победить в первом круге с крупным счетом, в то время как у "Днепра" было четыре таких победы).

Неудачи повлекли изменения на тренерском мостике "Динамо" – Михаил Фоменко заменил Йожефа Сабо. Подписали с клубом контракты Панкратьев из "Жальгириса", Шкапенко из "Металлурга", из "Шахтера" пришел Ребров, из "Карпат" – Топчиев, Зуенко из "Зари-МАЛС", вернулся в родной коллектив поигравший в Германии Демьяненко. Их партнерами были Ковалец, Лужный, Шматоваленко, Шаран, Леоненко.

Преобразившееся "Динамо" не сразу смогло нагнать оседлавшего удачу соперника из Днепропетровска. Только за пять туров до финиша чемпионата киевляне наконец сравнялись по очкам с "Днепром", который лидировал с четвертого тура. Гонка преследования аукнулась на финише сбоем у днепропетровцев – команда в 27-м туре уступила на выезде "Металлисту" (0:1).

У подопечных Николая Павлова оставался один выход – во что бы то ни стало одолеть набравших ход динамовцев. 7 июня 1993 года весь Днепропетровск, кажется, устремился на стадион "Метеор"… Хозяева поля добились своего, одолели соперника (единственный гол на 14-й минуте забил Юрий Максимов), набрав, как и он, 40 очков.

Согласно регламенту чемпионата, в случае равенства очков у команд, претендующих на любое место, включая первое, решающее значение приобретала разница забитых и пропущенных мячей. У "Динамо" этот показатель был куда лучше, чем у "Днепра", но сыграть еще предстояло два тура. И днепропетровцы сделали все, что было в их силах, для конечного успеха, победив под занавес чемпионата "Таврию" на выезде (1:0) и "Торпедо" дома (3:1).

Однако и "Динамо" ни в коем случае не собиралось упускать шанс завоевать золотые медали. В 29-м туре киевляне взяли убедительный реванш у "Зари-МАЛС", разгромив ее дома со счетом 4:0, а в последнем туре расправилось на выезде с "Кремнем" – 4:1.

Разница забитых и пропущенных мячей у "Днепра" оказалась просто блестящей – +31. Но у конкурента этот показатель просто поражал – +45!

Так киевское "Динамо" впервые стало чемпионом независимой Украины. В финале Кубка страны киевляне победили 30-го мая львовские "Карпаты" (2:1) и стали первой командой в истории футбола независимой Украины, кому покорился "золотой дубль".

К сожалению, отток лучших украинских игроков в команды стран ближнего и дальнего зарубежья не остановился. Так, "Черноморец" лишился пятерых игроков основного состава; из "Днепра" отправились в Израиль капитан команды Тищенко, а также Городов, Горилый и Багмут; имелись потери и в других командах. При всем этом обрадовала цифра посещаемости украинских стадионов – в среднем на матче присутствовало 5600 зрителей.

В турнирной таблице чемпионата Украины-1992/1993 вот так разместились шесть первых команд: 1. Динамо – 44 очка, 2. Днепр – 44, 3. Черноморец – 39, 4. Шахтер – 34, 5. Металлист – 31, 6. Карпаты – 30. Замкнули таблицу "Заря-МАЛС" и ровенский "Верес", но высшую лигу не покинули – в следующем сезоне элитный дивизион был расширен до 18 команд.

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По материалам: www.obozrevatel.com