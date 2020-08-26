“Барселона” может лишить Месси 700 млн евро – Mundo Deportivo

Лионель Месси может потерять большие деньги.

Испанский клуб "Барселона" будет требовать с аргентинского нападающего Лионеля Месси 700 миллионов евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Mundo Deportivo.

О планах 33-летнего Месси сменить клуб стало известно в начале недели. СМИ писали, что он позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

Сообщалось, что в ответ на уведомление Месси о желании расторгнуть контракт "Барселона" заявила, что сейчас для этого нет юридических оснований.

По данным Mundo Deportivo, Месси вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке после каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Если футболист уйдет досрочно, клуб будет пытаться взыскать с него 700 миллионов евро.

Mundo Deportivo отмечает, что, по мнению Месси, правило 10 июня в этом году не работает из-за пандемии: коронавирус сдвинул сезон, он официально закончился, когда состоялись последние матчи (19 июля в Ла Лиге, 14 августа в Лиге чемпионов).

Как сообщал OBOZREVATEL, технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес высказался о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, отметив, что они "должны сделать выводы".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

По материалам: www.obozrevatel.com