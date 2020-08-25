“Шахтер” – “Динамо”: букмекеры изменили прогноз на Суперкубок Украины-2020

1 час ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры изменили прогноз на Суперкубок Украины-2020

“Шахтер” остается фаворитом матча за Суперкубок Украины. ФК “Шахтер”

Аналитики внесли существенные изменения в прогноз на матч "Динамо" и "Шахтера" в Суперкубке Украины-2020.

Команды оспорят трофей во вторник, 25 августа, на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Время начала игры – 21:00.

Букмекеры понизили коэффициент на победу "Шахтера" в основное время с 2,04 до 1,73. Показатель на ничью теперь равен 4,00 (было – 3,65). А котировки на триумф киевской команды поднялись до уровня 4,50 (было – 3,45).

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры изменили прогноз на Суперкубок Украины-2020

При этом на то, что "Шахтер" станет обладателем трофея можно поставить с коэффициентом 1,39 (было – 1,57). А аналогичная позиция на "Динамо" равна 3,00 (было – 2,41).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о факторе Мирчи Луческу в Суперкубке Украины-2020.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Шахтер” – “Динамо”: букмекеры изменили прогноз на Суперкубок Украины-2020

1 час ago

Футболист сборной Украины переходит в “Наполи” – СМИ

1 час ago

Из-за Усика у Джошуа готовы отказаться от чемпионского пояса

2 часа ago

“Динамо” покупает бразильца из “Галатасарая” – СМИ

2 часа ago

Бой Усик – Поветкин: промоутер украинца отреагировал на сообщения СМИ

3 часа ago