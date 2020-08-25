Маркевич о Суперкубке “Шахтер” – “Динамо”: выставочный матч, победа роли не играет
Мирон Маркевич поделился ожиданиями от Суперкубка. footballua.tv
Поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" будет напоминать спарринг с повышенной ответственностью.
Такое мнение в интервью каналу "Футбол 1" выразил легендарный украинский тренер Мирон Маркевич.
"Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с усиленной ответственностью. Ничего особенного и необычного от этой игры не жду. Болельщикам – это интересно, все же, это первый матч Луческу с "Динамо" против "Шахтера", но для меня – это товарищеский матч. Главное, как команды пройдут в еврокубки, а победа в Суперкубке роли не играет", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис не считает матч с "Шахтером" за Суперкубок Украины важным в сезоне.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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