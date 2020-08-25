Луческу установил исторический рекорд Украины

Мирча Луческу стал семикратным обладателем Суперкубка Украины. ФК Шахтер

Румынский наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу, завоевав со столичной командой Суперкубок Украины, вошел в историю нашей страны, как единственный тренер, выигравший этот трофей с разными командами.

До этого Луческу 6 раз поднимал заветный "ушастый" кубок вместе с футболистами донецкого "Шахтера" в сезонах 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

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По материалам: www.obozrevatel.com