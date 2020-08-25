Леоненко о дебютанте УПЛ: люди коронавирусом где-то года два болели

1 час ago
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Леоненко о дебютанте УПЛ: люди коронавирусом где-то года два болели

“Рух” начал сезона с разгромного поражения в Полтаве. ФК “Ворскла”

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял игру винниковского "Руха" в первом туре Премьер-лиги.

Дебютант элитного дивизиона уступил полтавской "Ворскле" 2:5, что и вызвало негодование у эксперта программы "Великий футбол", который вспомнил о пандемии коронавируса.

"Ворскла" еще ничего не делала, а уже выигрывала 2:0! Надо это выделять. Здесь если брать в целом, то очень хорошо, что у ребят будет три недели на подготовку ко второму матчу. По браку со стороны игроков "Руха" можно сделать вывод, что люди коронавирусом где-то года два болели, а потом сразу вышли на поле. Надеюсь, что "Рух" еще усилится", – сказал Леоненко в эфире передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом".

Узнай первым итоги “коронавирусного” сезона УПЛ у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

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