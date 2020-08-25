“Динамо” представило зеленый комплект формы: опубликованы фото
Беньямин Вербич, Карлос де Пена и Богдан Леднев в новой форме. ФК “Динамо” Киев
Киевское "Динамо" впервые в истории представило третий комплект игровой формы.
Столичный клуб решил отойти от привычной для себя бело-синей расцветки и порадовал фанатов необычной версией экипировки.
"Динамо" выбрало для альтернативного варианта формы черный и зеленые цвета. Именно в последнем выполнены элементы майки, включая эмблему клуба.
Богдан Леднев, Беньямин Вербич и Карлос де Пена представили третий вариант формы. ФК "Динамо" Киев
В третьей версии экипировки "Динамо" отказалось от клубных цветов. ФК "Динамо" Киев
"Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – говорится в сообщении пресс-службы "бело-синих".
Отметим, что пока неизвестно, в каких случаях будет футболистами будет использоваться данный игровой комплект.
"Динамо" впервые в истории заявило на сезон три расцветки формы. ФК "Динамо" Киев
Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ