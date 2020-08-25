“Динамо” представило зеленый комплект формы: опубликованы фото

Беньямин Вербич, Карлос де Пена и Богдан Леднев в новой форме. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" впервые в истории представило третий комплект игровой формы.

Столичный клуб решил отойти от привычной для себя бело-синей расцветки и порадовал фанатов необычной версией экипировки.

"Динамо" выбрало для альтернативного варианта формы черный и зеленые цвета. Именно в последнем выполнены элементы майки, включая эмблему клуба.

Богдан Леднев, Беньямин Вербич и Карлос де Пена представили третий вариант формы. ФК "Динамо" Киев

В третьей версии экипировки "Динамо" отказалось от клубных цветов. ФК "Динамо" Киев

"Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – говорится в сообщении пресс-службы "бело-синих".

Отметим, что пока неизвестно, в каких случаях будет футболистами будет использоваться данный игровой комплект.

"Динамо" впервые в истории заявило на сезон три расцветки формы. ФК "Динамо" Киев

Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

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По материалам: www.obozrevatel.com