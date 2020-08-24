Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг “Динамо”

3 часа ago
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Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг "Динамо"

Игорь Суркис рассказал о трансферных предложениях. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" не получало ни одного конкретного предложения о трансфере футболистов команды.

Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя трансферные слухи. Особо босс киевлян отметил, что молодой форвард Владислав Супряга не покинет команду.

"Много сплетен вокруг Супряги. Он остается в любом случае. Он будет играть за киевское "Динамо" и должен принести нам пользу. Я не могу говорить, что мы с кем-то попрощаемся, потому что у нас нет конкретных предложений. Да, СМИ много пишут о том, что интересуются тем или иным футболистом, но конкретики нет", – заявил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило донецкий "Олимпик" в первом матче Премьер-лиги под руководством Мирчи Луческу.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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