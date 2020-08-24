“Отдали “замуж” Зину”: появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

2 часа ago
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"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Александр Зинченко и Влада Седан расписались в марте в Лондоне. Facebook Юрия Сапронова

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко 24 августа женился на журналистке каналов "Футбол 1/2/3" Владе Щегловой.

О торжественном мероприятии на своей странице в социальной сети Facebook сообщил известный бизнесмен Юрий Сапронов. Он также опубликовал фото с торжества.

"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Александр Зинченко женился на Владе Седан. Facebook Юрия Сапронова

"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Александр Зинченко пригласил на свадьбу Юрия Сапронова (справа) Facebook Юрия Сапронова

"Отдали "замуж" Зину, самого офигенного футбольного холостяка мира. Женили, конечно. Говорит, что так не волновался, даже когда шел на первый матч в "Манчестер Сити". Подтверждаю. Я видел слезы в его глазах. Слезы счастья…" – подписал он снимки.

"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Зинченко и Седан решили сыграть свадьбу на День Независимости Украины. Facebook Юрия Сапронова

"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Александр Зинченко на свадьбе. Facebook Юрия Сапронова

"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан

Зинченко и Седан начали встречаться весной минувшего года. Facebook Юрия Сапронова

Напомним, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан – ред.) начали встречаться весной минувшего года. А в октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан раскритиковала главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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