Финал Лиги чемпионов-2020: видеообзор матча ПСЖ – “Бавария”

“Бавария” минимально обыграла ПСЖ.

Мюнхенская "Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов.

Накануне в Лиссабоне немецкая команда с минимальным счетом одолела "Пари Сен-Жермен". Единственный мяч в игре был забит на 59-й минуте встречи.

До этого же парижане имели два роскошных момента, чтобы открыть счет, однако баварцев выручил вратарь Мануэль Нойер.

Автором победного для "Баварии" гола стал хавбек Кингсли Коман, который воспользовался навесом Йозуа Киммиха. Вашему вниманию видеообзор финала Лиги чемпионов-2020.

ПСЖ Франция – "Бавария" Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Коман.

ПСЖ – Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария – Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Дэвис (28), Паредес (52), Гнабри (52), Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Курзава (85), Мюллер (90).

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По материалам: www.obozrevatel.com