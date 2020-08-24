Драки с полицией и сожженные авто: в Париже устроили беспорядки после финала ЛЧ

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Фанаты ПСЖ громили Париж после финала ЛЧ.

Фанаты французского "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки в Париже после поражения любимой команды от мюнхенской "Баварии" в финале Лиги чемпионов-2020.

Инциденты произошли в ночь с 23-го на 24-е августа. Болельщики парижского клуба выразили недовольство результатом и начали в буквальном смысле крушить город. Фанаты громили и сжигали автомобили, разбивали витрины магазинов, что вылилось в столкновения с полицией, сообщает Reuters.

Фанаты ПСЖ жгли авто после поражения от "Баварии"

Болельщики ПСЖ подрались с полицией

В Париже прошли массовые беспорядки из-за поражения ПСЖ в финале ЛЧ

Фанаты ПСЖ жгли файера после финального матча Лиги чемпионов

Известно, что были задержаны более 200 человек, которых обвинили в том, что они не надели защитные маски.

В Париже устроили массовые беспорядки

Из-за поражения в финале ЛЧ фанаты ПСЖ разгромили столицу Франции

Полиция задержала более 200 человек из-за беспорядков в Париже после финала ЛЧ

Как сообщал OBOZREVATEL, мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов – 1:0. Единственный и победный гол записал на свой счет хавбек немцев Кингсли Коман, который является воспитанником парижан.

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По материалам: www.obozrevatel.com