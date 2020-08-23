Украинская чемпионка снялась в прозрачной одежде на диком пляже

Анна Скворцова снялась практически обнаженной.

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела настоящий фурор в Instagram.

29-летняя украинка отправилась на отдых на Азовское море. Возле Кириловки спортсменка с друзьями нашли дикий пляж, устроив соблазнительную фотосессию. Фитоняшка продемонстрировала пикантный снимок в платье, которое намокнув стало полностью прозрачным.

Ранее Анна собрала множество восторженных комментариев в Instagram своей обнаженной фотосессией.

Анна Скворцова в мокром прозрачном платье Instagram Анны Скворцовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Скворцова снялась на нудистском пляже в Киеве, а год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе – курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что украинская фитоняшка два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.

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По материалам: www.obozrevatel.com