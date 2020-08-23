Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу: в сети посоветовали “паковать чемоданы”

Влада Седан высказала свое экспертное мнение.

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан Щеглова раскритиковала тактику главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Лионом".

По мнению журналистки каналов "Футбол 1/2/3", играть в три центральных защитника это "зашквар".

"Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но моё личное мнение, что это полностью прокол Гвардиолы. Это мягко говоря, чтобы не материться. В такой ответственный момент выставлять такую экспериментальную тактику для "Сити". Мне кажется это зашквар", – сказала Седан в эфире своего Youtube-канала.

У девушки просто нет слов, от результата игры клуба с таким составом.

"Посмотрите, какие люди играют в "Сити", посмотрите какая лавка запасных, какая обойма. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов в мире. Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Никоим образом не хочу обижать команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – отметила Влада.

В комментариях болельщики пошутили, что после такого выпада в адрес главного тренера "Манчестер Сити", Александру Зинченко и Владе можно начинать в Англии "паковать чемоданы".

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

комментарии под видео Влады Седан tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко в интервью своей жене, журналистке Владе Седан, признался, что главный тренер команды Пеп Гвардиола даже не зашел к ним в раздевалку, после четвертьфинала Лиги чемпионов с "Лионом".

Напомним, что матч 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Лион" завершился со счетом 1:3. В полуфинале "Лион" уступил мюнхенской "Баварии" (0:3).

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По материалам: www.obozrevatel.com