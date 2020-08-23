Где смотреть Суперкубок Украины: расписание трансляций “Шахтер” – “Динамо”

Суперкубок Украины состоится в Киеве. ФК Шахтер

Чемпион Премьер-лиги донецкий "Шахтер" и обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" определят, кто из них станет девятикратным победителем 17-го по счету розыгрыша Суперкубка Украины.

Поединок пройдет во вторник, 25 августа, на столичном НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:00.

Суперкубок Украины ФФУ

Увидеть противостояние двух лучших команд нашей страны можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Отметим, что то первый раз в истории этого турнира, когда поединок пройдет в столице. До этого 10 раз встреча проходила в Одессе, дважды в Полтаве, по одному разу в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.

Ожидается, что эта игра станет первой официальной для Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского "Динамо".

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

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По материалам: www.obozrevatel.com