Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео
Светлана Тихановская (в центре).
Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде буквы V.
Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в стране.
Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова Belsat.eu
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
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После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
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22 августа Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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