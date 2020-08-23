Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

2 часа ago
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Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

Светлана Тихановская (в центре).

Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде буквы V.

Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в стране.

Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова Belsat.eu

Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

Протесты в Кракове в поддержку Беларуси

Таким образом свой мяч отметил футболист ФК "Рух" Олег Никифоренко в игре с "Городеей"

Игрок бретского "Динамо" Евгений Шикавка в поединке против "Слуцка"

Нападающий "Ислочи" Николай Януш в матче с солигорским “Шахтером”.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

  • После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

  • 22 августа Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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