Ультрас “Динамо” прорвались с файерами на трибуну в первом матче Луческу. Видео

49 минут ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ультрас "Динамо" прорвались с файерами на трибуну в первом матче Луческу. Видео

Матч прошел на стадионе “Динамо” им Лобановского.

Во время матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" на трибуны столичного стадиона им. Лобановского прорвались ультрас "бело-синей" команды.

Фанаты со стартовых минут смотрели матч из-за забора, однако вскоре нашли способ попасть на одну из трибун.

Болельщики скандировали речовки в адрес братьев Суркисов и Мирчи Луческу, жгли файеры, и через 5 минут покинули арену в сопровождении полиции.

Как сообщал о, накануне киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Ультрас “Динамо” прорвались с файерами на трибуну в первом матче Луческу. Видео

49 минут ago

“Севилья” в матче с пятью голами выиграла у “Интера” финал Лиги Европы

12 часов ago

Два футболиста “Динамо” заразились COVID-19 – Луческу

14 часов ago

“Шахтер” обыграл “Колос”, забив один пенальти из трех

15 часов ago

“Динамо” – “Шахтер”: назван фаворит Суперкубка Украины-2020

15 часов ago