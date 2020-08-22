Суркис оценил работу Луческу после его первого матча в “Динамо”

Мирча Луческу у руля “Динамо” три недели. dynamomania.com

Президент киевского "Динамо" остался доволен результатом первого официального матча клуба под руководством Мирчи Луческу, отметив при этом, что результаты работы румынского специалиста хорошо просматриваются.

Игорь Михайлович считает, что с учетом количества травмированных футболистов результат уверенный, хороший, хотя не все получалось.

"Есть еще и брак, исполнительское мастерство. В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а наигрывалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей", – цитирует Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

Позже Игорь Суркис рассказал о нововведениях от Луческу.

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По материалам: www.obozrevatel.com