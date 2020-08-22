На стадионе в России совершили жертвоприношение. Видео

5 часов ago
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На стадионе в России совершили жертвоприношение. Видео

Стадион Ахмат. akhmat-arena.ru

На территории стадиона грозненского "Ахмата" было совершено жертвоприношение в честь 69-й годовщины дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Руководство арены у себя в Instagram разместило видеоролик, на котором видно, как рабочие в грузовике привезли корову.

"Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость", — говорится в аккаунте в подписи под видео.

После трех туров российской Премьер-Лиги на счету "Ахмата" четыре очка, грозненцы занимают восьмое место. В следующем туре "Ахмат" сыграет с "Химками". Матч состоится 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чеченской Республике чемпионат по вольной борьбе завершился массовой потасовкой. Инцидент произошел в спортзале одной из школ города Курчалой.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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