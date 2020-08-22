Месси может перейти в “Ювентус” к Роналду

1 час ago
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Месси может перейти в "Ювентус" к Роналду

Судьба Лео остается неопределенной.

Наиболее высокие шансы приобрести аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси у французского "Пари Сен-Жермен" и итальянских "Интера" и "Ювентуса", где играет Криштиану Роналду, сообщает The Sun.

Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.

21 августа стало известно, что в руководстве "сине-гранатовых" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее нидерландский наставник Роналд Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про Лионеля Месси на фоне новостей о возможном уходе аргентинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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