В клубе УПЛ прокомментировали срыв матча из-за коронавируса

Игрок и спортивный директор “Миная” Михаил Кополовец прокомментировал срыв матча УПЛ со “Львовом”. ФК “Минай”

Игрок и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, что его клуб уже собирался выезжать на матч со "Львовом", когда им сообщили о вспышке коронавируса в команде соперника.

"Есть такая информация. Сейчас сидим на базе, ждем отмашки, что нам делать. Уже собирались выезжать во Львов, но нам сообщили, что якобы там больные люди. У нас, слава богу, все здоровы", – цитирует слова Кополовца издание FootBoom.

В субботу, 22 августа, должен состояться матч первого тура украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Минаем", однако из-за коронавируса у шести футболистов хозяев поединок может быть отменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, розыгрыш УПЛ 2020/21 стартует матчем между "Олимпиком" и "Динамо". Этот поединок станет официальным дебютом Мирчи Луческу у руля киевского клуба.

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По материалам: www.obozrevatel.com